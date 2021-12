FOTOD | Kuidas ka kogukama figuuri puhul sobitada mantlit ja kampsunit nii, et säiliks elegantne mulje?

Lumememm on tavaliselt üsna hele, sestap tasub sügismantel tumedamat tooni valida! Vateeritud või suletäidisega sirge mudel on meie ilmades kõige sobivam. Samuti kõrge kaelusega kampsunid, mis on nüüd tegumoelt lühemad, vööjoone või puusani. Palju on vikkelkoelisi ja värvilise mustriga kudumeid. Markeerimaks taljet, võib õhema kampsuni servapidi pükste- või seelikuvärvli sisse torgata.