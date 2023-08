EESTI NAISE ARHIIV | Baltikumi vabaduse eest võidelnud väliseestlane: Eesti taasiseseisvumine on üks suuremaid unistusi, mis elu jooksul täitunud

“Ma tahaks, et selle loo põhirõhk oleks Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeval. Meile, väliseestlastele, on see väga oluline,” palub Sirje, kui me Tallinnas Narva kohvikus jutustama maandume. Ning lisab: “Ära kõike nii täpselt kirja pane! Olen lugenud neid sõna-sõnalt konarlikke intervjuusid, see on hull. Ja tiitlist “šarmantne väliseesti vanaproua”, mida keegi kord kasutas, ma ka loobuks!”