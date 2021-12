Heidit Kaio küpse naise väärtusest: unistan, et millalgi tahaks ajakirja Eesti Naise esikaanel näha küpset naist alasti

Tema silmad vajuvad suureks. Sõna lausumata sukeldub ta pea ees oma käe­kotti ja toob sealt välja ajakirjast välja rebitud iluleheküljed. Tal on plaanis minna Kaubamajja uusi asju ostma ja lehed on näitamiseks kaasas. Olen mõelnud, et miks noor Helena nii ütles? 32-aastasele võibki tunduda, et temast 25 aastat vanemad kraabivad kätega endale mulda peale.