FOTOD | Mida tähendab olla naine? Vastavad soome-ugri naised dokumentaal-fotoseerias “Naine”

Mu kõige esimene mälestus on sellest ajast, kui ma ei osanud veel õieti käia. Istusin koos õega meie vanal raudkelgul ja ema vedas meid enda taga paksus pudruses lumes. Mäletan selgelt kindaid, mis mul käes olid. Need olid valged värviliste mustritega labakindad, kus olid tutid küljes. Just need mustrid ja tutid olid põhjus, miks need kindad mulle nii väga meeldisid. Siis ma ei teadnud, et need kindad on pärit meie sugulasrahva, saamide juurest...

Dokumentaal-fotoseeria “Naine” oli vaatajate ees 17. oktoobrini 2021 ERMis. Esitasin osalejatele küsimuse, mida tähendab nende jaoks olla naine. Portreesid saatsid heliinstallatsioonina naiste vastused – siin on välja toodud mõned neist.

