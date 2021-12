Hollywoodi naised läbi Alar Kivilo kaamerasilma

Kanadas välis­eestlaste peres sündinud Alar Kivilo on olnud nomineeritud Emmyle ja pälvinud mitmeid auhindu, muu hulgas Ameerika filmi­operaatorite seltsi auhinna HBO mängufilmi “Taking Chance” eest. Samuti pälvis ta aasta tagasi Pimedate Ööde filmifestivali elutööpreemia.

Sel kuul ilmub trükist Alari elulooraamat, mis on kirjutatud kahasse Neeme Rauaga. Istusime päev enne halloween’i tassikese matcha (Alar) ja kohviga (mina) sügispäikesest soojendatud terrassil ning rääkisime naistest, Hollywoodi naistest.

Kui mõelda Hollywoodi naiste peale, kellega oled koos töötanud, siis kas on võimalik igaüht kirjeldada ühe märksõnaga?

No proovime!

Sandra Bullock – särtsakas. Sandyga olen nüüdseks töötanud koos kolmel korral: “Maja järve ääres” ja “Blindside” ning peale selle tegin temaga lisavõtteid filmile “Our Brand Is Crisis”. Filmisin viimasele uue alguse ja lõpu ning mõned lisastseenid. Iga kord on olnud väga mõnus koos töötada – tal on hea huumorimeel, ta on väga töökas ja teab täpselt, mis võtteplatsil toimub.

Jessica Lange – sügav. Ta on muide pooleldi soomlane (tema ema oli soomlanna – D. P.). Temas ongi sellist põhjamaalikku sügavust ja tõsidust. Ta on nii hea näitleja, just operaatori vaatevinklist – tabab ära, kas teda võetakse lähi- või suurplaanis. Kui ta on suurplaanis, siis peab kõik seestpoolt välja tulema, läbi silmade, aga kui teda võetakse laiema objektiiviga – kogu keha –, siis ta teab, et tuleb näidelda ka kogu kehaga.