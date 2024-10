Iga edukalt lõppenud lepitamine on kõigi jaoks edukogemus. Kuidas käib perelepitus?

Vahel piisab ainult sellest, kui kohal on üks rahulik inimene, et maandada vaidlejate tundevälja.

Eestis on üks kõige nähtavam lepitamise valdkond perelepitus. Lepitaja poole pöördutakse enamasti siis, kui ebakõla peres on arenenud juba nii kaugele, et lootust esialgne koostoimimine taastada enam pole. Lepitaja asi on aidata see kooselu rahumeelselt lahti harutada, et pooled saaksid eluga edasi minna. Pädevus lepitajana töötada omandatakse nii spetsiaalse väljaõppe kui ka kogemuse teel.