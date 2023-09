Kuidas Eesti naine vaesusest päästa? Merit Raju 7 nõuannet, kuidas oma rahalist seisu parandada

Muidugi on naiste palgatööga seotud mõned murettekitavad asjad: Eesti naiste sissetulek on tunduvalt väiksem kui meestel, seetõttu koguneb märksa vähem vara ja ka kogutud pension on tilluke. Veel on üks mõtlema­panev ja minu arvates ühiskonna ebaküpsust peegeldav fakt: 40. aastates või enne emaks saamist on Eesti naistel sisse­tulekute kõrghetk, samal ajal kui Kesk-Euroopas saabub see üldjuhul vahetult enne pensionile jäämist. Erinevus paarkümmend aastat!