RETSEPT | Kuus poppi argitoitu – hakkliharoad on meeste erilised lemmikud

Hakkliha on kiire, popp ja maitsev tooraine paljudes peredes. Kõik me igatseme vahel kotlette või pikkpoissi, oma lapsepõlveroogi. Siinsed hakkliharoad on ühtaegu nii tuttavad kui ka igaüks väheke isemoodi nõksuga. Mulle maitsesid need väga, usun, et inspireerivad ka sind!