Maestro Andres Mustonen: olen elu jooksul õpid nautima olukorda, mille käigus konfliktid harmooniliselt lahenevad

Miskipärast on mul tunne, et alati, kui Andrest otsima hakkan ja ta lõpuks telefonitsi taban, on mees just lennuki pealt tulnud. Mis ei tähenda loomulikult seda, et me võiksime siis sujuvalt kohtumise kokku leppida, sest teda ootavad ees proovid ja kontserdid, ikka mitme-setme päeva jagu korraga. Aga aja ta leiab – hämmastavalt kiiresti! – ning kokkusaamine ise ei kanna iial mingit kiirustamise pitserit. Maestro oskab pühenduda.