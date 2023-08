Sünnipäevalaps Helgi Sallo: tahaksin võimalikult kaua näha kõike, mis tuleb veel

„Reedel sõidan tütretütre pere juurde külla!” kiitis Helgi. „Neil pisike tibu, mu tütretütretütar Ööle saab aastaseks.” See tundus olevat Helgi suve olulisim sündmus, mitte ta oma lähenev juubel. Midagi erakordset 10. augusti tähistamiseks Helgi ei plaani. „Eks näeb, mu noored viivad ilmselt kuhugi välja sööma. Jeekim, mis rõõmus sündmus see ikka on, kui igal aastal – pauhti! – lõpp aina läheneb,” rehmab diiva.