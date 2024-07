SUUR ÜLEVAADE | Armastatud aiatark Eva Luigas annab nõu: need on suvise õuepeo kolm reeglit

Päikese eest varju



Kuna ilmadega on tavaliselt vähe valikuid – kas päikest on liiga palju või sajab hoopis vihma –, on kasulik hankida mõned katusealused. Kui koduaias katusealust terrassi ei ole või on see mitmekümnele pidulisele liiga väikene, tasub juurde hankida või rentida mõned lihtsalt teisaldatavad peotelgid, varjualused või päikese­varjud. Müügil on ka nn päikesepurjed, mida saab mugavalt puude vahele katuseks tõmmata. Isegi siis, kui ilmateade vihmasabinat ei luba, võiks varjualuseid olla nii palju, et nende alla mahuks kogu pakutav söögikraam ja vilusaid istumiskohti jaguks enamikule külalistele.