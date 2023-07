Vanainimest ei saa ju metsatallu paariks nädalaks üksi jätta. Kust leida abi eakale pereliikmele, kui hooldaja puhkab?

1. Ära süüdista ennast! Enne kui üldse puhkuse­plaane pidama hakkad, tasub endas vaigistada süütunne. Hooldajatöö on raske ja pole vaja tunda end halvasti seetõttu, et sooviksid nädalaks-paariks sellest eemale saada. Ära tunne end süüdi sellepärast, et oled väsinud ja olmest tüdinud. See on normaalne! Me kõik vajame puhkust, seda enam, et puhanuna jaksad jälle rohkem ning oled meeldivam ja kannatlikum kaaslane.