Paarisuhte vundament on turvalisus. Aga kuhu jääb siis iha ja kirg?

Enamasti arvatakse, et mees soovib seksi rohkem kui naine, ega räägita sellest, et on võimalik ka vastupidi. Meeste võimekus ja iha kadumine on tundlik küsimus ja suur tabuteema, võrreldes sellega, et naisel tihti „pea valutab“. Igat paari ei peagi ühendama tihe seks, rahuldava suhte aluseks võib olla intellektuaalne või emotsionaalne sõprus, majanduslik kooslus, suurepärane sotsiaalne läbi­käimine. Probleem tekib siis, kui üks pool soovib suhtesse enam seksi ja teine vähem või üldse mitte.