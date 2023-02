NAISE TERVIS | Põis streigib ja seks on valus? See on menopaus

On leitud, et üleminekueas naistel esineb rohkem põletikke, sealhulgas põiepõletikke. Põhjuseks on hormoonid: vananedes väheneb östrogeenitase, mõjutades rakke, mis aitavad eemal hoida põletikke. Just selle­pärast võivadki hakata senisest tihedamini kimbutama põiepõletikud. Riskigrupis on need naised, kel on juba varem olnud probleeme põiega, näiteks on esinenud pidamatust või on tekkinud elundite allavaje.