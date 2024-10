Ülo Soosteri sõber: ta tapeti. Kultuskunstniku lühikeseks jäänud elu ja traagiline surm

Sooster oli jõudnud ühe aasta õppida “vanas Pallases”, nagu kutsuti nõukogude-eelset õppeasutust. 1944. aastal võtsid sakslased ta sundmobilisatsiooniga sõjaväkke. See oli avalik saladus, et Ülo ja Valdur [Ohakas] on võidelnud sakslaste poolel. Küllap olid poistel paberid korras, et neid ei kimbutatud kunstikoolis mineviku pärast.