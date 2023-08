„Miks küll täiskasvanud naised tahavad välja näha nagu süütud tütarlapsed?“ Kuidas karvutu alakeha seksikaks muutus ja kas "põõsas" on moes?

Vanuselised erinevused jäävad, noored lähtuvad sagedamini grupimõjust. Kuid neilegi tasub meelde tuletada, et keha katvad karvad ei ole vastikud ega räpased, need täidavad siiski mingit funktsiooni. Ka moe- ja reklaamipilte retušeeritakse uuemal ajal vähem – ehk saame oma keha üle võimu tagasi? Trend on pööranud loomulikkuse suunas, osutavad ju jõulised kulmudki karvakasvu revanšile. Suhtumine on pingevabam kui eelmisel kümnendil, kergelt pügatud bikiinikolmnurk on täiesti omal kohal.