FOTOD | Nelja Eesti naise kogemused imetamisega: mul on tunne, et rinnaga toitmist ei väärtustata meie ühiskonnas piisavalt

„Esimese lapsega arvasin, et toidan teda umbes aastani, sest nii on standard. Aga kui ta siis aastaseks sai, näis ebaloogiline imetamine lõpetada. Läksin siis juba doulakooli ja sain teada, et see kuni aastani imetamine on vale info. Loodusrahvaste seas võib imetamine olla levinud isegi kuni hammaste vahetumiseni. Pikaajalisel imetamisel on suured hüved immuunsuse, kõne ja aju arengu seisukohalt,“ lisab ta.