MEENUTAME│Ooperilaulja Margarita Voites: kui pärast etendust teatrist koju sõitsin, laulsin roolis kõva häälega. Violettat või Luciat või Gildat

Endine ooperiprimadonna Margarita Voites ütleb, et tal on eluaeg olnud nõrkus filmide vastu. "Tahtsin koguni filminäitlejaks saada!"

Ma olen üks ära­hellitatud naine, kes on harjunud, et kõik tehakse ette-taha ära. Üheteistkümne ajal, kui olen juba võimeline voodist välja tulema, teeb abikaasa Juhan mulle kohvi. Vaatan üle ajalehed, Postimees ja Õhtuleht, söön ühe võileiva ja panen televiisori käima.

Mul on eluaeg olnud nõrkus filmide vastu. Noorest peast unistasin, et hakkan filminäitlejaks. “Kolme musketäri” vaatasin kümme korda järjest. Toaseinad olid Nelson Eddy ja Jeanette Mac­Donaldi pilte täis. Muusikafilmid olid mu lemmikud.

Ja nüüd. Kui kohv joodud, lülitan teleka klõpsti sisse. Vahel vaatan kahte televiisorit korraga! Ma olen ikka täiesti telekahaige! Vahin kriminulle ja kõike.