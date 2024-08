MEENUTAME | „Olen paras võllaroog, ainus kena asi minus on mu nägu.” Filmitäht Alain Delon suutis ära võluda kinomaailma kauneimad ja andekaimad naised

Alain Delon sai maailmakuulsaks 1960. aastal, kui ta mängis nimiosa Luchino Visconti linateoses „Rocco ja tema vennad“. Ajal, kui ta oli oma karjääri tipus, suutis ta ära võluda kinomaailma kauneimad ja andekaimad naised. Filmitähe sõnul on tema päästjad siin elus olnud naised. Just nende pärast on ta tahtnud olla kõige suurem, tugevam ja ilusam. Loe, kuidas on naised Deloni elu mõjutanud.