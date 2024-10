ÜLLATAV! Mis rooga oleks köögivõlur Salme Masso pakkunud Inglise kuningannale?

Kriitiline oli Salme ka enese tegemiste suhtes: “Esimese raamatu “Kodu korrashoid” kirjutasin 1935. aastal. Siis taipasin, et kirjutamiseks peab olema rohkem teadmisi ja elukogemusi. Pidasin ligi kolmkümmend aastat vahet. Olin 55aastane, kui ilmus minu esimene retseptiraamat “Salatid ja mahlajoogid”.

• Üks söögikord peaks igas kodus tingimata niisugune olema, mil kogu pere on koos korraliku söögilaua ääres, kus kõik saavad kasutada söögiriistu. Muidugi ei tohi sellel laual olla vakstu peal.

Aga mida oleks Salme Masso pakkunud Inglise kuningannale, kui see ootamatult lõunale tuleb? “Kui nii ette hoiatamata ja sellest, mis kodus juhtub olema, siis kõige lihtsam on pitsa, kas või sibula- või aedviljapitsa, kui liha ei ole,” pakkus Salme. “Pitsat on lihtne teha, kõigile vastuvõetav ja pidulik.”