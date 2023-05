Kogenud naise kiri noorematele: suhtel on potentsiaali ainult siis, kui see pole algusest peale teineteise ajude saagimine

Suhtel on eeldus kujuneda pikaajaliseks ainult siis, kui see suhe ei ole algusest peale keeruline. No öelge, kui kaua võib inimene nonstoprežiimis enda ja teiste ajusid saagida? Hea küll, pool aastat, aasta, eriti käestläinud juhtudel mõni aasta. Selle ajaga jõuab ta kõik ära tüüdata ja publik lahkub vaikselt saalist, jättes esineja üksinda lavale higistama.

Suhted peavad olema lihtsad ja selged. Pole tähtis, kas ta on geenius füüsikas või lihtne freesija, pole tähtis, milline haridus tal on, mitut keelt ta räägib, mitu naist tal on olnud või kas ta oskab luuletusi kirjutada ja ette lugeda. Tähtis on ainult see, kui hea ja mugav on teil temaga koos olla.