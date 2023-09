4 lihtsat nippi, kuidas juba homme hommikul ilma suurema vaevata varem ärgata

30 minuti kaupa

Alusta sellest, et paned oma äratuskella helisema senisest pool tundi varem. Kui suudad ühe töönädala selles graafikus püsida, võid järgmisel nädalal juba veel poole tunni võrra äratusekella varasemaks tõsta. Kui üritaksid kella juba järgmisest hommikust tunnikese varasemaks lükata, oleks see üleminek organismile liiga keeruline ning suure tõenäosusega mitte just väga jätkusuutlik. Keha peaks automaatselt avaldama soovi ka minna umbes sama võrra varem magama- ära seda siis tähelepanuta jäta. Uneaega peaks ööpäeva jääma vähemalt 7- 8 tundi.