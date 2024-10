Nelja lapse ema: mu mees on võrratu isa, aga kohutav abikaasa

"Mu abikaasa töötab üle 50 tunni nädalas, et ma saaksin lastega kodus olla. Oma vabadel päevadel viib ta vanemad lapsed kuskile midagi toredat tegema, et ma saaksin keskenduda meie kaksikutest beebidele. Tema vastutab toidukraami kojutoomise eest ja kiitleb sellega, et koristab enda järelt. Ta on täiesti fenomenaalne isa. Mure on selles, et ta pole eriti hea abikaasa," alustab oma juttu nelja lapse ema.