RETSEPT VASTLAPÄEVAKS | Pehmed ja hõrgud vastlakuklid

Lahusta pärm väheses käesoojas piimas. Lisa suhkur, ülejäänud piim, muna ja sool. Seejärel lisa vähehaaval jahu, kardemon ja sulatatud või. Sega ühtlaseks tainaks ning lase kerkida rätiku all 1 tund (kuni kahekordse mahuni). Vormi tainast väiksed kuklid ja tõsta küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Lase kerkida rätiku all 20 minutit. Määri lahtiklopitud munaga. Küpseta 200kraadises ahjus 15 minutit või kuni kuklid on kuldkollased ja küpsed. Lase jahtuda ja lõika “kaaned” pealt. Uurista osa sisu välja. Täida kuklid moosiga ning kaunista vanillsuhkruga vahustatud koorega. Kata “kaantega”, puista üle tuhksuhkruga ja söö kohe.