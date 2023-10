KULLAFOND | Tammsaare sattus nii hoogu, et unustas magada, süüa ja puhata. Kuidas sündis „Tõde ja õigus“?

Gustav Suits on rääkinud, et Tammsaare kõneles suurema romaani kavandamisest juba treffneristina 1902. aastal. Intervjuus Elsa Heporautale 1934. aastal on ta öelnud, et „Tõe ja õiguse" idee eostas Dostojevski „Kuritöö ja karistuse" lugemine, mis mõjunud talle masendavalt ja vapustavalt. „Sellepärast, et armastuse kaudu inimestele lähemale jõuda, pöördusin mõttes oma lähedaste, oma lapsepõlvekodu poole, sest see on ju igaühe elu ja armastuse värav," selgitas kirjanik usutluses.