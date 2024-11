FOTOD | Kunstnikepaari lummav kodumaja, mis on otsast otsani omanäolist kunsti täis

Seitsekümne aasta vanustest tammelaudadest Muinas-­Eesti vöökirja järgi tehtud värav on sissepääs kunstnike suure aiaga võluilma, kus igas sopis on peidus mõni kunstiteos. Siin on nende kodu olnud juba 29 aastat.

Selle väikese maja – kuigi ega see nii väike olegi, 120 ruutmeetrit – ehitasid 1950.–1960. aastate vahetusel Aivari (61) vanaema ja vanaisa Olga ja Osvald Saaremets. Aeg oli, nagu ta oli: maja valmis käepärastest materjalidest. On teada, et toona põles lähedal eesti­aegne sõjaväelaste puhkekodu, kust kärutati ehitustele punaseid telliseid, mis polnud veel jahtudagi jõudnud. Küllap sealt on pärit ka osa siinse maja ehitusmaterjalist. Ühe tellisseina puhastas Ruti (54) oma kätega.

Aivar on tuntud keraamik ja kunstiõpetaja. Siiani on ta loonud küll pigem tarbekeraamikat, aga nüüd plaanib minna üle keraamilisele kujutavale kunstile. Läbi aegade on ta tegelenud ka maalimisega. Viimasel ajal teeb mees paberile seenetrükke, mille kohta nendib, et seen trükib ennast ise. Oma kunstis usaldab ta väga palju looduse loomingut.

