Kulmud korda! Kõik, mida pead teadma kodusest kulmuhooldusest ja igapäevasest meigist

ALUSTA ANALÜÜSIST

Vaata oma kulmujoont ja mõtle, kas see on ehk liiga kitsas või liiga metsik. Kas kulm sobib su näokujuga ja toob esile silmad või mõjub pigem raskelt ja domineerivalt? Kas kasu võiks olla ka kergest toonimisest, et kulmu- ja juuksevärv paremini ühtiksid ning kulmukaar esile tõuseks? Kui jääd päris nõutuks ega suuda ise otsustada, mine kosmeetiku juurde, kes aitab su kulmud just sulle sobivaks modelleerida ja toonida.