ADVENDIMAIUS | Lia Virkuse pehme piparkook kogu perele

Köögitoimetaja Lia Virkus märgib, et ta on pehmet piparkooki teinud juba üle 10 aasta igal talvel ja just 1. advendipühapäeval et kodu saaks jõululõhna täis. „Kooki on lihtne ja odav valmistada ning sellest jätkub paljudele. Kui lapsed olid väiksed, sai seda jõuluajal ohtralt küpsetatud."