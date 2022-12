RETSEPT | Eriti mahlane ahjuribi

vett nii palju, et ribid oleks potis kaetud

Nirista malmpoti põhja oliiviõli. Koori sibulad, lõika sektoriteks ja laota potti. Maitsesta ribid soola ja musta pipraga, tõsta sibulatele. Laota ribide peale ka BBQ-kastet ja kalla need üle veega. Tõsta kaanega malmpott ahju 160 kraadi juurde 1,5-2 tunniks küpsema - küpsemisaeg oleneb ribide suurusest ja kogusest. Roog on valmis, kui liha on ribide küljest lahti löönud.