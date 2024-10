"Taipasin pulmapäeval, et midagi head sellest abielust ei tule!" Miks minnakse paari valel põhjusel?

Arutasime sõbrannaga, et mees on küll kena, aga olid ka mõned ohumärgid, imelikud käitumisjooned. Kui mees hakkas hiljem ühendust võtma – helistas, saatis sõnumeid, kutsus nagu muuseas lõunale –, otsisin põhjust ja võimalust ära öelda. Lõpuks tekkis tunne – ta oli ju tähelepanu äratanud, kas pole õige esialgsed kahtlused kõrvale heita ja vaadata, mis saab? Äkki mõistan inimese liiga vara hukka? Võib-olla on ta tore mees või kas elus peab üldse kõik olema ideaalne? Pealegi olin juba kümme aastat varem, üheksateistaastaselt kohanud oma elu armastust, mis öeldakse tabavat inimest vaid kord elus. Ja mis oli sellest saanud? Kogu ülejäänud elu samasugust ideaalsuhet ja ideaalset meest oodata oleks naiivne.

Mõni aeg hiljem, kui suhtlus tihenes, sain aru, et ohumärgid olid õiged. Sarmikas mees ei olnudki päris see, kellena ta ennast esimestel kuudel näitas, haruldaste hobide kõrval tulid päevavalgele ka negatiivsed juhtumid minevikust, sant iseloom ja tujuhood, mis vaheldusid särava jutu ja komplimentidega. Esimest korda elus sain aimu, mida tähendab psüühiline vägivald ja milline on see ebameeldiv tunne, kui sa ei tea, kuidas kaaslane järgmisel hetkel käitub. Üllatav oli, et isegi kui püüdsid mänge vältida, oskas ta kõiki nendesse kaasa tõmmata. Suhtluse lõpp kujunes inetuks ja ehkki temas oli kindlasti palju head, olen hiljemgi kahetsenud, et lasin end kaasa tõmmata ega kuulanud sisetunnet, mis ütles kohe, et kogu see asi ei too head. Miks ma olin nõus vale inimesega suhtlema, ei oska aga siiani vastata.