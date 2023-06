„Ma ei taha oma lapsepõlvele mõelda, püüan seda unustada.“ Lapsena kogetu ei unune, vaid saadab inimest kogu elu

Hinded pidid olema viied. Kui juhtus mõni neli tulema, sain teada, kui mõttetu ma olen. Tundsin, et mul ei ole toetavat peret, kohta, kus olla. Kõik, mida tegin, oli kehvasti tehtud. Pidin võtma tolmu, pesema põrandaid ja nõusid ning isa käis hindava pilguga kõik üle. Tõmbas näpuga üle taldriku ja kui selgus, et see oli rasvane, viskas kõik nõud kraanikaussi tagasi ning mul tuli otsast alata. Kord ajasin laua taga süües õele kogemata toitu peale. Selle peale võttis isa kausitäie kastet ja valas mulle kõigi silme all pähe. Kui ma siis oma toas nutsin, tuli ta ja tegi minust pilti.