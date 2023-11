Viis head nippi, kuidas ennast raamatuid lugema meelitada

Vali omale mõnus lugemispesa, diivan või voodi ning säti selle lähedale lugemisvalgustus, nii, et see paistab mõnusalt raamatule ning seda on mugav sisse-välja lülitada. Lugemispesa läheduses ei tohiks olla ka televiisorit. Kui armastad lugeda voodis, siis võid ilma süümepiinadeta teleka magamistoast välja viia, kuna une kvaliteedile pole televiisor samuti kuidagi kasulik.

Pane raamat käekotti

Kõige lihtsam on lugemisele pihta saada, kui sul on raamat pidevalt kaasas. Nii, et kui tekib jõudemoment, olgu see ühistranspordis, ootejärjekorras, lõunapausil, on sul raamat kohe käepärast. Kui oled liikuv inimene, ning pause naljalt ei teki, hoia ligi kõrvaklapid ja audioraamat.

Ära sunni end lugema raamatut, mida sa ei naudi

Võib-olla pole lihtsalt selle raamatu päev, võib-olla pole see lihtsalt sinu jaoks. Kuid selle asemel, et haarata telekapuldi järgi, võta lihtsalt uus raamat. Kui lugemine pole kohustus, vaid nauding, tekib lugemisharjumus ka palju nobedamalt.

Loe kaht raamatut korraga

Kui vajad vaheldust – kiire info ajastul on inimesed harjunud keskendumise asemel end kiiresti ümber lülitama, siis hoia oma läheduses kaht raamatut ja selle asemel, et raamatut kõrvale pannes valida mingi muu tegevus, vali lihtsalt teine raamat.

Räägi raamatutest teiste inimestega

Sellel on mitu mõtet – kindlasti saad neilt lugemissoovitusi, samuti on tuntumad raamatud väga hea seltskonnateema. Kindlasti aitab see sind rohkem raamatute juures hoida.