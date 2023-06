Saunaskäigul on meie kultuuris aus ja kindel koht. Ka jaanipäev ja saunatraditsioonid on omavahel tugevalt seotud. Koduste leilisaunadade kõrval on mitmeid teisi võimalusi saunarõõme nautida, igaühel omad hüved. Uurime, mis iseloomustab eri tüüpi saunu, kellele need sobivad ja mida neid kasutades meeles pidada.