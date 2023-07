Vahel hõiskab süda rohkem, vahel vähem, aga täiuslikku suhet pole olemas

Kas on nii, et pruugib vaid leida see õige, täielikult sobiv partner, ja elust saab naudinguline ühel meelel kulgemine? Põnevust ja naudingut peaks tingimata olema, ent tuleks siiski arvestada, et elul on laineline iseloom. Nii on paratamatu, et kogeme ka valu, pettumusi, kannatusi, leina.