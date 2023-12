Vana-aastaõhtul üksinda – katastroof või õnnis rahu?

Üks teine naine on lausa rõõmus, et nüüd, pärast lahutust, saab ta sel õhtul ometi kord rahus teleri ees istuda, pult ainuüksi enda päralt – ja vaadata kõike, mida ta näha soovib, nähtusse rahulikult süvenedes. Ilma, et peaks jooksma köögist veel midagi lauale kandma või et kaasa jutule vastates läheks osa aastavahetusprogrammi vaimukustest kaduma.