Sünnipäevalaps Tiina Talumees aastatetaguses intervjuus: mul oli 25selt tohutu hirm vanaduse ees, nüüd enam sellele ei mõtle. Mu töö aitab end pidevalt uuena tunda

Moestuudio Rotermanni kvartalis (tänasel päeval asub Tiina Talumehe stuudio hoopis Maakri tänaval - toim.) on kui Okasroosikese tornikamber all kihavas moedžunglis. Seni on Tiina kõik oma couture-kollektsioonid maha müünud. Moeetendusele järgnev meediakära toob austajaid juurde. Korraldada kaks korda aastas kollektsiooni näitamiseks moeetendus on siinmail üksikdisaineri kohta üsna ainulaadne järjekindlus, millega Tiina aastaid hakkama on saanud.