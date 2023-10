Õnnelik paarisuhe: need on kolm levinud käitumismustrit suhtes, mida peaks iga hinna eest vältima. Kuidas seda teha?

Mängufaasi saab nimetada ka müügifaasiks, sest just sellel suhteperioodil püüame esiplaanile tõsta enda tugevusi, ja peita nõrkusi. Kuna see toimub kahepoolselt, on kokkuvõttes mängufaas üks suur farss – kumbki ei näita välja oma tegelikke vajadusi, ootusi ja väärtusi, mistõttu saavadki mõlemad petta. Küpsedes muutuvad inimesed muidugi targemaks. Kui 20-ndates tundub mängufaas igati normaalne olevat, siis 30-ndates hakkavad inimesed mõistma, et see ei tööta. Nende isiklik kogemus lihtsalt näitab, et mängufaasi trikid võivad hiljem valusalt kätte maksta.

Mängufaas on ohtlik seetõttu, et selle käigus hoiame end tagasi olukordades, mis tavaliselt meid juba ärritavad. Näiteks võib kaaslane teha või öelda midagi, mis tavaliselt meid täiesti endast välja viib, aga mängufaasis teeme selle kõige peale lihtsalt „head nägu". Siiski on oluline teadvustada, et me näitame head nägu ainult väljapoole - sissepoole ütleme: „Küll kõik korda saab". Tegelikult ei mõtle me aga selle all, et „küll kõik korda saab", vaid...