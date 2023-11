MEENUTAME | „Enamasti on see stress olnud edasiviiv.” Päev sotsiaalkaitseminister Kaia Ivaga

“Jõudsin Anna [küla] kurvi, kui märkasin, et tee kõrval kraavis on suur tume kogu. Võtsin hoo maha, arvates, et põder. Aga polnudki põder, oli hoopis karu!” Mõmm pani padavai minema ja Kaia sõitis vaikselt edasi.

Kodust tööle jõuab ta umbes tunni ajaga. Sööb roolis peotäie rosinaid, leiba ja ühe banaani. Kui vähegi võimalust, siis Kaia Tallinnas ei ööbi – kodus Türi vallas on tal peale mehe ka tütretirts. Kaia pole teinud saladust, et ta kolmest lapsest noorim on lapsendatud. Angela käib 4. klassis ja ainus tõeliselt isiklik asi Kaia kabinetis on tütre piltidega lauakalender.