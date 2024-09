„Meie abielu on kestnud kaheksateist aastat, olen sünnitanud kaks last, vanem kakskümmend üks ja noorem neliteist. Mees on edukas ametnik, puudust ei ole me kunagi kannatanud ja viimase aasta olen kodune olnud, sest minu töö, lapsed ja abielu koos ei toiminud,“ alustab 45aastane moekalt krunnis juustega Kaia oma loo rääkimist.