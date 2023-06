Mida teha, kui sind kimbutab uriinipidamatus?

Mis põhjustab uriinipidamatust?

Teadmatusest arvatakse, et uriinipidamatus käib vanemaks saamisega kaasas. Kuid apteekri sõnul pole see pelgalt nii. Enamikul juhtudel on uriinipidamatus ravitav, kindlasti saab aga probleemi all kannataja elukvaliteedi säilitada spetsiaalsete abivahenditega.

Põhjuseid, miks ebameeldiv probleem erinevas eas võib tekkida, on erinevaid. Nii meestel kui naistel võib uriinipidamatus tekkida mitmete neuroloogiliste haiguste, diabeedi, trauma või teatud ravimite võtmise tagajärjel.

Naistel on sagedasemateks uriinilekke põhjustajateks rasedus ja sünnitamine, menopausiikka jõudmine, aga ka ülekaal. Need võivad olla põhjused, mille tagajärjel nõrgenevad vaagnapõhjalihased ja avalduvad probleemid.

Meestel on pidamatuse üheks põhjuseks probleemid eesnäärmega.

Millal arsti poole pöörduda?

Kindlasti tasub arsti poole pöörduda esimeste sümptomite korral, et selgitada välja probleemi põhjused. "Rõhutan veelkord, et abi on olemas ja oluline on õigeaegne diagnoos ja õige ravimeetodi valik - erinevaid põhjuseid ravitakse erineval moel," ütleb Rjabtsova.

Probleemi peites see vaid süveneb, võib tekkida püsiv nahaärritus ning sümptomite taga võib olla hoopis tõsisem terviserike.

Paraku ei anna ravi kõikide patsientide puhul täielikku paranemist, kuid igaühele leitakse kindlasti sobiv abivahend ja lahendus, et normaalne igapäevaelu selle tõttu ei kannataks.

Millised on ravivõimalused?

Uriinipidamatuse põhjused on erinevad ja seetõttu ka ravi eri patsientide puhul hoopis erinev. Seetõttu ongi väga oluline võimalikult kiiresti välja selgitada, mis probleemi põhjustab. Vastavalt põhjustele, tegeleb uriinipidamatuse väljaselgitamise ja raviga kas perearst, uroloog, günekoloog või neuroloog. Kuid esimene samm lahenduse otsimisel on kindlasti perearst.