Seitse asja, mis on elus teisiti, kui olete vanavanemad

Tunned, et oled vanaemaks saanuna oma lapselapse näol saanud midagi nii väärtuslikku ... kuid sa ei saa teda siiski päris enda omaks pidada. Isegi kui oled nutvale lapsele lähemal, võtab su tütar ise lapse sülle. Sa tunned end haavununa, kui tütar ütleb, et ei kavatsegi kasutada seda vana näru võrevoodit, mida sa just selliseks puhuks keldris aastaid hoidsid. Ta ei tee sinu nõuannete järgi, sest tema meelest on need aegunud.