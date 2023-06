Perearst soovitab: kuuma ilmaga peaksime lõunamaalastelt eeskuju võtma ja keskpäeval siestat pidama

Teise asjana juhib doktor tähelepanu sellele, et inimene ei tohiks oma organismi lisaks kuumale ilmale ise veel täiendavalt kuumutada. „Tee, kohv, mate – nende jookidega peaks piiri pidama.“

Samas on vedeliku tarbimine väga oluline, kuid sedagi tuleks teha targalt: tarbida päevane vajalik vedelikukogus (kuuma ilmaga 2 kuni 3 liitrit) ära varahommikul ja õhtul, mitte keskpäeval, mil kõige palavam. Palavuses joodud vesi ajab keha higistama ja see tekitab organismi kurnatust.

„Lõunamaalased kasutavad hommikul ja õhtul joomise taktikat väga edukalt juba aastasadu. Kui inimene on harjunud jooma terve päeva vältel, siis sellega, et juuakse peamiselt hommikul ja õhtul, harjub organism ümber umbes nädala jooksul. Seega tuleb harjutama hakata koguseid tasapisi ümber tõstes. Kui seda teha järsku, ühe päeva vältel, tekib keskpäeval vett saama harjunud organismis äkitselt kuivus (dehüdreerumine) ja see on väga halb,“ selgitab tohter.

Õhtuse veejoomise tagajärjeks on küll öine tualeti vahet jooksmine, aga sellega peab lihtsalt leppima.

Oluline on ka joodava vee temperatuur. Jääkülma vett juua ei maksa, sest see sunnib organismi sooja tootma. Kõige parem on tarbida mõõdukalt jahedat vett.

Soolane mineraalvesi on tark valik

Oluline nüanss on ka mitmekesine soolade tarbimine. „Muidu rõhutatakse kogu aeg, et söögisoola peaks tarbima nii vähe kui võimalik, kuid higistades kaotab inimene palju nii naatriumi, kaaliumi kui ka teisi eluks vajalikke mineraalaineid ja nende varud tuleb kindlasti taastada,“ märgib Talvik. Hea on seda teha soolase maitsega mineraalvett tarbides, poodides on nende valik piisav ja elementidesisaldus sobivalt mitmekesine.

Keerulisem on soolatasakaalu taastamine aga neil, kellel mingi tervisehäda tõttu tekivad tursed. Nemad peaks kindlasti arstiga nõu pidama.

Treeni mõõdukalt ja sobival ajal