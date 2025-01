„Naine saab energeetiliselt meest toetada, teda teadlikult tõstes, mitte madaldades.“ Milline on suhtes mehe üks olulisemaid vajadusi?

Kuidas saab naine meest tema meheks kasvamise teekonnal toetada? „Eelkõige aktsepteerides, et mees on just selline, nagu ta on, ja oma teekonnal just seal, kus ta olema peab. Kui naine suudab meest aktsepteerida, loob see suhtesse tohutu vabaduse,“ kirjutab Raivo Juhanson oma värskelt ilmunud raamatus „Mees. Hing. Vägi“.