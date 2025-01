FOTOD | Kui must ja hall ei eruta, siis tea, et just see üllatav värvikombinatsioon vallutab talvel moekate naiste garderoobid

Kopenhaageni moenädal. Pilt on illustreeriv.

Möödunud talvel, mil kõik kandsid veel kirsipunaseid toone, oskas Walker ette näha burgundiapunast kui tõusvat trendi ja nüüd on see värv moekate naiste garderoobides domineeriv, vahendab moeportaal Purewow. Kuid stilisti eelistatud ootamatu värvikombinatsioon, burgundiapunane ja sügavsinine koos, tõi kohe meelde ikoonilised „Kõmutüdruku“ seriaalist pärit Constance Billardi koolivormid. See mõjub alati ajatult, elegantselt ja loomulikult stiilselt.