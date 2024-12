„Keegi küsis pool aastat tagasi: kes sa nüüd oled, kas pensionär? Mis su uus identiteet on?“ Anett Kontaveit olevikust ja tulevikust

Ma arvan, et sportlase identiteet nii kiiresti ei kao, ei lakka päeva pealt olemast. Kuigi ma ei ole enam profisportlane, on mul sportlase identiteet ikka. Olen kasvanud, arenenud ja kujunenud selles mõtteviisis. See oli kogu mu elu ja kõik, mis ma olen teinud. Et ma nüüd enam turniiridel ei käi, ei tähenda, et kõik eelnev mõne kuuga minust kaoks. Olen praegu üliõpilane, aga ma ei tunne, et see mind väga kirjeldaks.