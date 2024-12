KUULA | Depressioon tõepoolest muudab inimese aju. Kuidas anda ajule puhkust?

Põneva ja hariva vestluse käigus saavad kuulajad teada, mis juhtub ajus, kui me ei anna sellele piisavalt puhkust. Lisaks, palju ja millist puhkust aju vajab? Kas ja kuidas muudavad stress ja depressioon meie aju? Mis toimub inimesega, kui tal on depressioon, ja kas depressiooni on võimalik varakult avastada?