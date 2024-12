Korralda täna üks jõulune filmiõhtu! Kaheksa sobivat filmi, mis meeldivad kõigile

„Üksinda kodus“ (Home Alone) – Seda 1990. aasta klassikalist linalugu teavad pea kõik ning see on muutunud pühadeaja sümboliks. Film pakub nalja ja seiklust, kuid samas ka südamesoojust, tuletades meelde, kui oluline on pere.

„Visa hing“ (Die Hard) – Kuigi „Visa hinge“ puhul ei ole tegemist traditsioonilise jõulufilmiga, on John McClane’i jõululaupäeva seiklus paljudele saanud aastate jooksul kohustuslikuks vaatamiseks. Filmi tegevus toimub jõulude ajal, mistõttu saadab seda märulist ja põnevusest hoolimata omapärane jõulumeeleolu.

„Armastus on see“ (Love Actually) – Film, mis põimib kokku erinevad lood armastusest ja sõprusest, teeb alati südame soojaks. Romantika, kergelt dramaatilised momendid ja britilik huumor on teinud sellest ühe hinnatuma jõulufilmi, mida vaadatakse ikka ja jälle. Linateose mitmekülgsed tegelaskujud ja nende lood peegeldavad elu eri tahke, rõhutades armastuse ja sõpruse olulisust pühade ajal.

Midagi lastele

„Jõululugu“ (A Christmas Carol) – Charles Dickensi ajatu lugu on saanud läbi aastate mitmeid erinevaid töötlusi. Olgu see siis traditsiooniline animatsioon või kaasaegne versioon, lugu kitsist Scrooge’ist, kes õpib jõuluvaimude abiga väärtustama andmist ja lahkust, on sügav ning õpetlik.

„Kuidas Grinch jõulud varastas“ (How the Grinch Stole Christmas) – Dr. Seussi klassikaline lugu Grinchist, kes otsustab jõulud varastada, on meeleolukas ja õpetlik lugu armastuse ning üksteise hoidmise väärtusest.

Südamlikud ja romantilised

„Elu on imeline“ (It’s a Wonderful Life) – Frank Capra 1946. aasta film on Ameerika filmiklassika, mis on paljudele pühadetraditsiooniks. Südamlik ja inspireeriv lugu tuletab meelde, kui tähtis on igaühe panus ning kuidas väiksemadki heateod võivad muuta nii lähedaste kui ka kogukonna elu paremaks.