Mandariinid on jõululaual sageli omal kohal, kuid nende söömisel koos teiste roogadega tasub olla ettevaatlik. Mandariinid ei seedu kiiresti ja võivad maos teiste toitude taha „ootama“ jääda. Selline viivitus võib tekitada käärimist ja ebameeldivaid seedeprobleeme. Seega kui soovid jõululaual mandariine, siis söö neid umbes tund enne pearoogade juurde asumist. Nii jõuab organism need seedida ja väldid hilisemaid ebameeldivusi.

2. Punane vein ja sidrunivesi

3. Hapendatud kapsas – tervislik valik

Hapukapsas on traditsiooniline talvine roog, mis sobib hästi pühadelauale. Lisaks suurele vitamiinide ja mineraalide sisaldusele sisaldab toorest hapendatud kapsas kasulikke probiootikume, mis toetavad seedimist ja aitavad hoida soolestiku tervist. Kahest supilusikatäiest hapukapsast piisab, et seedimisele kasulikku mõju avaldada. Küll aga võivad suured kogused hapukapsast, kui pole sellega harjutud, põhjustada gaase ja ebamugavustunnet kõhus.

4. Magustoit pigem hommikuks

Pärast pikka õhtusööki on seedesüsteem juba niigi suure koormuse all. Kui vähegi võimalik, võiks raskemad magustoidud jätta hommikuks. Nii saab vältida magusast tekkinud üleliigseid kaloreid ja hommikul alustada päeva meeldiva ampsuga, mis tõstab energiataset.

5. Piira kohvi joomist

Kuigi levinud arusaam on, et kohv toetab seedimist, on tegelikult vastupidine tõsi. Kohvis leiduvad ained põhjustavad küll soolestiku kokkutõmbeid, mis tekitavad vajaduse tualetti külastada, kuid üldiselt koormab kohv seedimist ja raskendab toitainete imendumist. Seega on pühadelauas mõistlik kohvikogustega piiri pidada või valida pigem taimetee.