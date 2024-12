Kuidas jõulukinke soetades raha säästa? Siin on mõned soovitused, mis aitavad sul pühadeoste kontrolli all hoida

Kingituste tegemine on pea alati lahutamatu osa jõuluajast. Kui aga kingisaajaid on palju, võib see kergesti isiklikku eelarvet koormama hakata ja rõõmu valmistamise asemel hoopis stressi tekitada. Selleks, et pühadeaeg ei muutuks liigseks finantskohustuseks, on oluline läheneda kinkide ostmisele läbimõeldult ning panna paika kindel eelarve ja plaan. Siin on mõned soovitused, mis aitavad sul pühadeoste kontrolli all hoida ning samal ajal praktilisi ja tähendusrikkaid kingitusi valida.