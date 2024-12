Kinkekaart võib küll tunduda kingina, mis hangitakse viimases hädas, kuid tegelikult võib hoolikalt valitud kinkekaart olla väga personaalne ja läbimõeldud kink. Kui tegemist on näiteks inimesega, kes ei oska puhata ega aega maha võtta, võib hoolitsus või spaakülastus olla just see, mida tal vaja on. Nii saab spaa kinkekaardist kingisaaja võimalus peatada argipäev ja keskenduda iseenda heaolule.